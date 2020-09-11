В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России

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В России наблюдается незначительный рост числа случаев заболевания коронавирусом, система здравоохранения готова к этому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России
  • РИА Новости

«Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, это «не обвальный рост», при этом «в повышенной ковидной готовности находится вся система здравоохранения страны».

«И это уже делает ситуацию совсем другой, не такой, как это было в начале пандемии», — добавил Песков.

Он заявил, что медицинская система страны однозначно готова к возможному росту числа инфицированных.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявлял, что «всплески» коронавируса в настоящее время зафиксированы в 11 регионах России.

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