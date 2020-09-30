В Думу внесли проект о заморозке накопительной части пенсии на год

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Правительство внесло в Государственную думу проект закона, который продлевает заморозку накопительной пенсии ещё на год — до конца 2023 года. Об этом информирует «Дума ТВ».
В Думу внесли проект о заморозке накопительной части пенсии на год
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как отмечается, данные меры призваны снизить трансферт из госбюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты идут на выплаты пенсионерам, норма действует до 2021 года.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии.

Подробнее — в материале RT.

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