«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске

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Коэффициент начисления штрафа «Норникелю» из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске следует пересмотреть, считает глава компании Владимир Потанин.
«Норникель» призвал пересмотреть штраф компании за аварию в Норильске
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

По его словам, необходимо справедливо уточнить объём разлитого топлива.

«Уточнить, сколько топлива попало, и от него считать штрафы. И коэффициент максимального наказания нам представляется несправедливым, потому что компания предприняла эффективные и своевременные усилия для ликвидации последствий, и это должно быть учтено», — сказал Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он подчеркнул, что «Норникель» уже потратил порядка 11,5 млрд рублей на ликвидацию непосредственных последствий аварии на ТЭЦ в Норильске.

Потанин также заверил, что компания проведёт проверку более 600 своих объектов.

10 сентября Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл в конце мая.

В Росрыболовстве оценили срок восстановления водной экосистемы в Норильске в 18 лет.

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