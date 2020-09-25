В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала проект изменений в закон о МРОТ.
В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ
  • РИА Новости

«Действительно, внесены изменения: предлагается МРОТ повысить. Предложение уже внесено как законопроект в Государственную думу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, все такие изменения перед рассмотрением в нижней палате парламента должны пройти Российскую трёхстороннюю комиссию.

Как отметила Бессараб, предстоят большие и широкие обсуждения по этой теме.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщал, что ведомство предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 12 792 рублей.

Также сообщалось, что величину прожиточного минимума предлагается повысить до 11 653 рублей.

Член Совфеда Анатолий Артамонов в беседе с Newinform прокомментировал предложение о новом порядке расчёта МРОТ.

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