В Совфеде прокомментировали предложение о новом порядке расчёта МРОТ

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Член Совфеда Анатолий Артамонов прокомментировал сообщение о том, что Минтруд предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 12 792 рублей.
В Совфеде прокомментировали предложение о новом порядке расчёта МРОТ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нужно помочь как можно большему количеству людей, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации. Это должно происходить не только за счёт каких-то пособий и компенсаций, граждане должны также иметь соответствующую достойную оплату труда», — заявил Артамонов в беседе с Newinform.

По его словам, до сих пор есть предприниматели, которые платят по 6—8 тыс. рублей, что совершенно неприемлемо и должно быть искоренено.

Со своей стороны, заместитель секретаря Общественной палаты России, председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка в беседе со «Взглядом» назвал предложенную методику расчёта более совершенной по сравнению с ныне существующей.

«Сейчас предложена более совершенная форма определения МРОТ — к доходам населения в среднем по России. Можно было бы только приветствовать такие изменения на законодательном уровне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

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