В Бурятии прекращены поиски пропавшего самолёта Ан-2

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняла решение о прекращении поисков пропавшего в Бурятии в июле самолёта Ан-2, на борту которого находились шесть человек.

«Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены. В случае получения достоверной информации о месте нахождения воздушного судна начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации поручено возобновить расследование инцидента», — приводит текст приказа Интерфакс.

В то же время экипажам самолётов гражданской авиации, выполняющим полёты в районе предполагаемой авиакатастрофы, рекомендовано проводить визуальный осмотр местности.

По данным Росавиации, за три месяца поисков было произведено 170 вылетов с общим налетом более 662 часов и обследована территория на площади 36,9 тыс. кв. метров, из них более 10 тыс. кв. метров повторно.

Самолёт Ан-2, на борту которого находились четыре пассажира и два члена экипажа, перестал выходить на связь вечером 19 июля, возбуждено уголовное дело.