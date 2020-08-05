К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 привлекли беспилотник

Расчёт беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» приступил к поиску пропавшего в Бурятии 19 июля самолёта Ан-2 с шестью человеками на борту, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Мониторинговый полёт осуществляется в 60 км на юго-запад от Усолья-Сибирского (Иркутская область). Полёты БПЛА по поиску самолёта Ан-2 будут ежедневно, длительностью не менее десяти часов», — приводит сообщение РИА Новости.

Маршрут полёта будет регулироваться совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.

Ранее в Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за пропавшего самолёта.

Ан-2 перестал выходить на связь вечером 19 июля, возбуждено уголовное дело.