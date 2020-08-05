К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 привлекли беспилотник
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«Мониторинговый полёт осуществляется в 60 км на юго-запад от Усолья-Сибирского (Иркутская область). Полёты БПЛА по поиску самолёта Ан-2 будут ежедневно, длительностью не менее десяти часов», — приводит сообщение РИА Новости.
Маршрут полёта будет регулироваться совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.
Ранее в Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за пропавшего самолёта.
Ан-2 перестал выходить на связь вечером 19 июля, возбуждено уголовное дело.