Глава Бурятии взял на контроль поиски Ан-2
- © РИА Новости / Виталий Аньков
«Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
На данный момент, помимо воздушных поисков, ведётся также наземная поисково-спасательная работа.
Обследование территории проводят два самолёта и беспилотные летательные аппараты.
Ранее стало известно, что данные о том, что пропавший в Бурятии Ан-2 найден, не соответствуют действительности.