Глава Бурятии взял на контроль поиски Ан-2

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Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль поиски самолёта Ан-2, который пропал неделю назад.
Глава Бурятии взял на контроль поиски Ан-2
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

На данный момент, помимо воздушных поисков, ведётся также наземная поисково-спасательная работа.

Обследование территории проводят два самолёта и беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что данные о том, что пропавший в Бурятии Ан-2 найден, не соответствуют действительности.

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