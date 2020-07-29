Глава Бурятии взял на контроль поиски Ан-2

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль поиски самолёта Ан-2, который пропал неделю назад.

«Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

На данный момент, помимо воздушных поисков, ведётся также наземная поисково-спасательная работа.

Обследование территории проводят два самолёта и беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что данные о том, что пропавший в Бурятии Ан-2 найден, не соответствуют действительности.