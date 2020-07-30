В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за пропавшего самолёта

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Режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками самолёта Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из посёлка Кырен, введён в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за пропавшего самолёта
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«30 июля 2020 года в Тункинском районе районным оперштабом и комиссией по чрезвычайным ситуациям объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с проведением поисково-спасательных работ по поиску самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, режим не был введён раньше из-за слишком большого района поисков. После того как у границы с Иркутской областью обнаружили срезанные верхушки кедров, которые могло повредить воздушное судно, район поисков сузился. 

В поисках участвуют сотрудники МЧС, республиканского поисково-спасательного отряда, Авиалесоохраны, Тункинского национального парка, добровольцы и родственники пилотов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль поиски Ан-2.

Самолёт, на борту которого находились шесть человек, перестал выходить на связь вечером 19 июля.

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