СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении самолёта у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа.
Вечером 19 июля в Бурятии самолёт Ан-2, на борту которого находились шесть человек, перестал выходить на связь.
22 июля сообщалось, что поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 продолжают три борта.