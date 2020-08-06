В Восточном военном округе рассказали о поиске пропавшего Ан-2

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Пресс-служба Восточного военного округа рассказала, как продвигаются поиски пропавшего в Бурятии 19 июля самолёта Ан-2.
В Восточном военном округе рассказали о поиске пропавшего Ан-2
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает РИА Новости.

«Свыше 450 кв. км тайги обследовал расчёт БЛА «Орлан-10» ВВО в ходе поиска пропавшего самолёта АН-2. Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области», — указывается в заявлении.

Отмечается, что военный расчёт постоянно ведёт корректировку маршрута.

«Площадь обследования территории с помощью военного дрона увеличена», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за пропавшего самолёта.

Ан-2 перестал выходить на связь вечером 19 июля, возбуждено уголовное дело.

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