Диетолог рассказала, как не переедать по ночам

Член Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, как не переедать по ночам.

В беседе с газетой «Известия» она посоветовала в случае внезапного приступа голода сначала выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если это не помогло, то можно выпить стакан кефира или тёплого молока со специями.

Чай, сок или кофе в такой ситуации нежелательны, так как они стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

Денисенко также отметила важность правильного образа жизни. К примеру, не стоит отходить ко сну во взволнованном и нервном состоянии.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после десяти вечера сильно возрастают», — сказала она.

Эксперт также посоветовала заниматься йогой именно в вечерние часы, но тренировка должна быть низкой интенсивности.

Ранее диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как определить опасные консервы.