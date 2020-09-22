В ФАС оценили планируемое снятие запрета на импорт топлива в Россию

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Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский считает, что снятие запрета на импорт топлива в Россию с 1 октября несильно повлияет на цены на бензин.
В ФАС оценили планируемое снятие запрета на импорт топлива в Россию
  • РИА Новости

«На мой взгляд, в данный момент оно уже отразится несильно, потому что реимпорт, он всё-таки носит не очень большой (характер. — RT), не так много бензина выходит за счёт реимпорта и других нефтепродуктов», — заявил он.

Он добавил, что сейчас ситуация достаточно стабильная.

2 июня в России вступил в силу временный запрет на импорт топлива.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

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