В ФАС оценили планируемое снятие запрета на импорт топлива в Россию

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский считает, что снятие запрета на импорт топлива в Россию с 1 октября несильно повлияет на цены на бензин.

«На мой взгляд, в данный момент оно уже отразится несильно, потому что реимпорт, он всё-таки носит не очень большой (характер. — RT), не так много бензина выходит за счёт реимпорта и других нефтепродуктов», — заявил он.

Он добавил, что сейчас ситуация достаточно стабильная.

2 июня в России вступил в силу временный запрет на импорт топлива.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.