В ФАС оценили планируемое снятие запрета на импорт топлива в Россию
- РИА Новости
«На мой взгляд, в данный момент оно уже отразится несильно, потому что реимпорт, он всё-таки носит не очень большой (характер. — RT), не так много бензина выходит за счёт реимпорта и других нефтепродуктов», — заявил он.
Он добавил, что сейчас ситуация достаточно стабильная.
2 июня в России вступил в силу временный запрет на импорт топлива.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.