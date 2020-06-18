ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
По его словам, если ведомство обнаружит сговор, то виновных ждут санкции, предусмотренные «антимонопольным, а возможно и уголовным законодательством».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда.