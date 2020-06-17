Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.

Так, по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.

Для сравнения: в кризисном 2018 году она доходила максимум до 56,3 тыс. рублей.

95-й бензин дорожает с середины апреля, за это время его цена увеличилась более чем на 50%. Собеседники агентства на топливном рынке не видят причин для изменения ситуации: этого вида топлива на бирже не хватает, а спрос на него продолжает расти.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с ценами на бензин после пандемии коронавируса.