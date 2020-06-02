В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

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Российское правительство 25 мая объявило, что вводится временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Как сообщает РИА Новости, Федеральная таможенная служба (ФТС) пояснила, что официально временный запрет вступает в силу со 2 июня.
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
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Отмечается, что соответствующий запрет будет действовать до 1 октября, но в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

Как уточняется, запрет не распространяется на топливо, которое перемещается через Россию транзитом; содержащееся в технологических ёмкостях и используемое для эксплуатации в пути следования; ввезённое до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.

Ранее сообщалось, что кабмин распорядился временно приостановить импорт в Россию топлива.

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