Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
- РИА Новости
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.
Как отмечается, решение принято «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива».
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что на внутреннем рынке наблюдается снижение спроса на нефтепродукты.