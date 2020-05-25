Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

Правительство распорядилось временно приостановить импорт в Россию топлива. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.

В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

Как отмечается, решение принято «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива».

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что на внутреннем рынке наблюдается снижение спроса на нефтепродукты.