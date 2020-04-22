Новак рассказал о ситуации с бензином в России

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что на российском внутреннем рынке наблюдается снижение спроса на нефтепродукты, продажи бензина сократились примерно на 40—50%.
Новак рассказал о ситуации с бензином в России
  • РИА Новости

Также министр рассказал, что продажи дизельного топлива в России уменьшились примерно на 30%. При этом спрос на авиакеросин снизился приблизительно на 50—60%.

Он заявил, что стоимость бензина в оптовом сегменте с начала 2020 года снизилась на 3%. 

«По бензину АИ-92 у нас с начала года цены не выросли, при этом цены на оптовых базах снизились на 3% примерно. Год к году рост цен составил всего 1,7%, что ниже инфляции», — цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что цены на дизельное топливо с начала года выросли на 1,5%, при этом оптовые цены на него снизились на 4%.

Также министр проинформировал, что цены на авиакеросин с начала года снизились на 40%.

С 5 по 12 апреля в России было зафиксировано снижение цен на бензин.

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