В России зафиксировали снижение цен на бензин
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Между тем цены на летнее и зимнее дизельное топливо продемонстрировали рост.
В среднем по стране бензин АИ-92 подешевел на 0,09%, до 43,04 рубля за литр, бензин АИ-95 — на 0,07%, до 46,10 рубля за литр.
Летнее дизельное топливо подорожало на 1,27%, до 46,96 рубля за литр, зимнее — на 0,27%, до 48,44 рубля за литр.
Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина предлагается на полгода. По его словам, это вынужденная антикризисная мера.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сообщение о временной приостановке импорта дешёвого бензина на внутренний рынок.