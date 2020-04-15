В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Между тем цены на летнее и зимнее дизельное топливо продемонстрировали рост.

В среднем по стране бензин АИ-92 подешевел на 0,09%, до 43,04 рубля за литр, бензин АИ-95 — на 0,07%, до 46,10 рубля за литр.

Летнее дизельное топливо подорожало на 1,27%, до 46,96 рубля за литр, зимнее — на 0,27%, до 48,44 рубля за литр.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина предлагается на полгода. По его словам, это вынужденная антикризисная мера.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сообщение о временной приостановке импорта дешёвого бензина на внутренний рынок.