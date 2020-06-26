Эксперт оценил предложение ФАС отменить запрет на импорт бензина

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Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев оценил предложение ФАС отменить запрет на импорт бензина.
Эксперт оценил предложение ФАС отменить запрет на импорт бензина
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Динамика цен на бирже показывает, что стоимость нефти существенно не выросла, тогда как Аи-95 подорожал довольно ощутимо», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, произошло это потому, что с постепенным снятием ограничительных мер спрос восстанавливается быстрее, чем его готовы удовлетворять перерабатывающие предприятия.

Как считает Гордеев, нужно помнить об обязательствах нефтяников перед правительством — розничные цены на топливо не должны ежегодно расти больше, чем на уровень инфляции.

«Вероятнее всего, в снятии моратория ведомства найдут компромисс», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95.

2 июня президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

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