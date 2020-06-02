В Независимом топливном союзе прокомментировали временный запрет на импорт топлива

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, который вступает в силу с 2 июня.

«Скорее всего, на динамику розничных цен это не повлияет никак, потому что на сегодняшний день мы наблюдаем падение спроса, снижение употребления автомобильных бензинов и дизельного топлива, падение объёмов реализации на АЗС и снижение валовой выручки заправщиков», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Со своей стороны, президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что рост цен в рознице будет, но в рамках инфляции.

Он отметил, что цель — поддержать переработку и не допустить расходы бюджета.

Соответствующий запрет будет действовать до 1 октября, но в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.