В Независимом топливном союзе прокомментировали временный запрет на импорт топлива

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Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов прокомментировал временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, который вступает в силу с 2 июня.
В Независимом топливном союзе прокомментировали временный запрет на импорт топлива
  • РИА Новости

«Скорее всего, на динамику розничных цен это не повлияет никак, потому что на сегодняшний день мы наблюдаем падение спроса, снижение употребления автомобильных бензинов и дизельного топлива, падение объёмов реализации на АЗС и снижение валовой выручки заправщиков», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Со своей стороны, президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что рост цен в рознице будет, но в рамках инфляции.

Он отметил, что цель — поддержать переработку и не допустить расходы бюджета.

Соответствующий запрет будет действовать до 1 октября, но в случае необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

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