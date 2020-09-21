Двое фигурантов дела о разливе топлива в Норильске отпущены из СИЗО

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Норильский городской суд выпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива — директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Об этом сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Двое фигурантов дела о разливе топлива в Норильске отпущены из СИЗО
  • РИА Новости

«Сегодня, 21 сентября 2020 года, в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение», — цитирует РИА Новости Веселову.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.

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