Двое фигурантов дела о разливе топлива в Норильске отпущены из СИЗО
- РИА Новости
«Сегодня, 21 сентября 2020 года, в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение», — цитирует РИА Новости Веселову.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.