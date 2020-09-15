«Норникель» представил план рекультивации пострадавших от аварии земель

«Норникель» разработал план рекультивации территорий, пострадавших от разлива дизельного топлива, сообщается на сайте компании.

«Параллельно с ликвидационными мероприятиями в районе ТЭЦ-3, большая часть которых успешно завершена, «Норникель» совместно с АНО «Экотерра» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива территорий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, этот план был направлен на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию, созданную по приказу Минприроды.

Так, в 2020 году запланировано устройство системы нефтеловушек, ликвидация дренажных систем, которые были построены при ведении работ, и другие меры технического характера. Затем весной 2021 года будут установлены боновые заграждения, в период снеготаяния, схода льда и ледохода планируется использование сорбентов. Далее план предусматривает проведение комплекса биологических (агротехнических и фитомелиоративных) мероприятий.

Ожидается, что итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства.

Ранее «Норникель» назвал преждевременным требование Росприроднадзора о выплате штрафа в размере около 148 млрд рублей из-за аварии под Норильском.

29 мая на ТЭЦ-3 произошёл разлив дизтоплива.