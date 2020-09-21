Онищенко назвал главную опасность четырёхдневной рабочей недели

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, в чём главная опасность введения в стране четырёхдневной рабочей недели.

По его мнению, инициатива приведёт к росту алкоголизма среди населения.

«Мы начнём резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко в интервью kp.ru.

Он отметил, что в России недостаточно развита индустрия отдыха и нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли куда-нибудь пойти вместе с семьёй.

Также он указал на неуместность разговоров о четырёхдневке из-за текущей экономической ситуации.

Ранее психолог рассказала о негативных последствиях переработок ради короткой недели.