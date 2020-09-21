Академик рассказал о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса

Наличие первичного иммунодефицита является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью RT рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Ограничения (по вакцинации. — RT) могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — заявил он.

Караулов призвал сделать прививку от гриппа уже сейчас.

«Советуем грипп привить сейчас. Потому что уже через четыре недели можно прививать и COVID-19. Наша вакцина («Спутник V». — RT) предполагает две инъекции с разницей в 21 день», — отметил академик.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать меры предосторожности до начала массовой вакцинации от коронавируса.