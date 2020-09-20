В России вылечились от коронавируса ещё 2895 пациентов

За сутки в России после COVID-19 выписаны 2895 человек, за все время выздоровели 909 357. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 2895 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России — 909 357», — говорится в сообщении.

Наибольшее число выздоровевших в Москве (892) и Саратовской области (179).

Накануне сообщалось, что в России вылечились от коронавируса ещё 5255 пациентов.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о противопоказаниях к вакцинации.