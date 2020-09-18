Врач прокомментировала сообщения о выявленных мутациях коронавируса

Врач-эндокринолог Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ, прокомментировала сообщения о выявленных мутациях коронавируса.

«Вирусу свойственно мутировать, коронавирусу тоже свойственно мутировать», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, мутации бывают не только такими, которые усиливают вирус, но и такими, которые его ослабляют.

Как пояснила Павлова, своё влияние оказывают внешние факторы, в том числе температура, влажность, то есть в разных климатических зонах, как правило, возникают разные мутации.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.