Врачи сообщили о тяжёлом состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске
- РИА Новости
«В данный момент пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Состояние обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме», — приводит ТАСС слова представителя клиники.
Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.
Позднее Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.