Врачи сообщили о тяжёлом состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске

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Пострадавшие при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы.
Врачи сообщили о тяжёлом состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске
  • РИА Новости

«В данный момент пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Состояние обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме», — приводит ТАСС слова представителя клиники.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.

Позднее Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

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