Врачи сообщили о тяжёлом состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске

Пострадавшие при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы.

РИА Новости

«В данный момент пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Состояние обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме», — приводит ТАСС слова представителя клиники. Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались. Позднее Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.