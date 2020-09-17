СК возбудил дело по факту пожара в наркологической клинике в Красноярске

Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырёх человек при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.

«По данному факту ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте пожара работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

14 сентября сообщалось о смерти мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Нижнекамске.