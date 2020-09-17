В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике

В результате пожара в частной наркологической клинике в Красноярске погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России.

«Шестнадцатого сентября в 23:46 (мск) от территориального диспетчера гарнизона поступила информация о возгорании в частной наркологической клинике, расположенной по адресу: город Красноярск, проспект Мира, 115а», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что, по данным СК, в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.

«В 1:19 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — добавили в МЧС.

Ранее стало известно о смерти мужчины при пожаре в многоквартирном доме в Нижнекамске.