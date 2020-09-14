В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело», — указывается в заявлении.
Пожар произошёл в Краснодаре в ночь на 13 сентября. Никто не пострадал. В связи с возгоранием из здания эвакуировали около 300 жителей.
По данным властей, причиной пожара стал перегрев электропроводки в одной из квартир.