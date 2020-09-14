В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в многоквартирном жилом доме на улице Российской в Краснодаре.
В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело», — указывается в заявлении.

Пожар произошёл в Краснодаре в ночь на 13 сентября. Никто не пострадал. В связи с возгоранием из здания эвакуировали около 300 жителей.

По данным властей, причиной пожара стал перегрев электропроводки в одной из квартир.

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