Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
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Так, самым раздражающим качеством стали слишком громкие разговоры по телефону на рабочем месте — этот вариант отметили 36% опрошенных, мусор на рабочих местах коллег раздражает 35%.
Ещё 34% заявили, что их возмущает привычка коллег делать работу в последний момент. 30% респондентов отметили, что их не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время.
Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.
В опросе приняли участие более 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.
Осенью 2019 года аналитики также выяснили, что россиян раздражают в коллегах лицемерие, обман, сплетни, хвастовство, конфликтность и невоспитанность.