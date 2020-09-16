Названы самые раздражающие россиян привычки коллег

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, какие привычки коллег раздражают россиян больше всего. Соответствующие результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.Ру» есть в распоряжении RT.
Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
  • © AzmanL
  • Gettyimages.ru

Так, самым раздражающим качеством стали слишком громкие разговоры по телефону на рабочем месте — этот вариант отметили 36% опрошенных, мусор на рабочих местах коллег раздражает 35%.

Ещё 34% заявили, что их возмущает привычка коллег делать работу в последний момент. 30% респондентов отметили, что их не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время.

Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.

В опросе приняли участие более 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Осенью 2019 года аналитики также выяснили, что россиян раздражают в коллегах лицемерие, обман, сплетни, хвастовство, конфликтность и невоспитанность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить