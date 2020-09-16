Названы самые раздражающие россиян привычки коллег

Аналитики выяснили, какие привычки коллег раздражают россиян больше всего. Соответствующие результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.Ру» есть в распоряжении RT.

Так, самым раздражающим качеством стали слишком громкие разговоры по телефону на рабочем месте — этот вариант отметили 36% опрошенных, мусор на рабочих местах коллег раздражает 35%.

Ещё 34% заявили, что их возмущает привычка коллег делать работу в последний момент. 30% респондентов отметили, что их не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время.

Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.

В опросе приняли участие более 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Осенью 2019 года аналитики также выяснили, что россиян раздражают в коллегах лицемерие, обман, сплетни, хвастовство, конфликтность и невоспитанность.