Диетолог рассказала о пользе брокколи

Диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о пользе брокколи.

«Брокколи содержит палитру витаминов группы В, природные антиоксиданты — витамины А и С. По количеству кальция брокколи почти не уступает молоку. Там содержится фолиевая кислота, магний и железо», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, фолиевая кислота обеспечивает нормальное состояние нервной и кровеносной систем, а сульфорафан улучшает концентрацию и поддерживает оптимальную работу мозга.

«Там содержатся каротеноиды, которые полезны для зрения. Особенно для пожилых людей», — отметила Мойсенко.

Вместе с тем, пояснила она, не стоит употреблять брокколи чаще двух дней подряд.

«Максимальная частота потребления капусты — два через два», — добавила она.

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