Эксперт дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом

Врач-невролог кандидат медицинских наук Сергей Грошев дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом.

«Выявить гиповитаминоз технически несложно — достаточно сдать кровь, чтобы в ней измерили концентрацию витаминов и сравнили её с нормальными показателями», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, профилактика многих гипо- и авитаминозов заключается в полноценном питании.

Некоторые из витаминов есть в продуктах животного происхождения, другие — в растительной пище, поэтому важно, чтобы рацион был разнообразным, пояснил Грошев.

«В нашей стране довольно часто отмечается дефицит витамина D, который содержится в рыбьем жире и может синтезироваться организмом самим. Это связано с географическим расположением России и климатом: населению не хватает солнца», — сообщил он.

Приём витаминных препаратов возможен по рекомендации врача.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.