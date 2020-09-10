Эксперт дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом

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Врач-невролог кандидат медицинских наук Сергей Грошев дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом.
Эксперт дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом
  • Pixabay

«Выявить гиповитаминоз технически несложно — достаточно сдать кровь, чтобы в ней измерили концентрацию витаминов и сравнили её с нормальными показателями», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, профилактика многих гипо- и авитаминозов заключается в полноценном питании.

Некоторые из витаминов есть в продуктах животного происхождения, другие — в растительной пище, поэтому важно, чтобы рацион был разнообразным, пояснил Грошев.

«В нашей стране довольно часто отмечается дефицит витамина D, который содержится в рыбьем жире и может синтезироваться организмом самим. Это связано с географическим расположением России и климатом: населению не хватает солнца», — сообщил он.

Приём витаминных препаратов возможен по рекомендации врача.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.

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