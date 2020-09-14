Диетолог оценил пользу фруктов

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Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил пользу фруктов.
Диетолог оценил пользу фруктов
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В беседе с Nation News он заявил, что общее количество сладких фруктов в рационе не должно превышать килограмм. Злоупотребление продуктами, содержащими крахмал, в сочетании с яблоками, считает эксперт, чревато только для тех, кто страдает метаболическим синдромом.

«Лучше от большого количества фруктов воздерживаться, норма — это два-три фрукта в день. А касательно крахмала, нужно, чтобы он поступал в грубых продуктах: грубый хлеб, гречка, овсянка, твёрдые сорта макарон и так далее», — сказал Гинзбург.

Ранее врач-невролог кандидат медицинских наук Сергей Грошев в беседе с Newinform дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом.

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