Эксперт дал рекомендации по ранней диагностике болезней почек

Главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов дал рекомендации по ранней диагностике болезней почек.

«Начинающиеся болезни почек надо искать с помощью анализов. Их всего два, они входят в программу диспансеризации. Это креатинин в крови и выявление повышенного альбумина в крови», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, почечные болезни имеют проявление.

Как отметил Шилов, причиной хронических болезней почек являются неправильный образ жизни, отсутствие двигательной активности.

«Сейчас мировая пандемия ожирения и сахарного диабета второго типа. Это метаболический синдром, мировая патология, которая связана с нашим благополучием», — сказал эксперт.

Ранее врач-невролог кандидат медицинских наук Сергей Грошев в беседе с Newinform дал рекомендации по борьбе с гиповитаминозом.