Мурашко рассказал о находящихся на регистрации вакцинах от COVID-19

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Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.
Мурашко рассказал о находящихся на регистрации вакцинах от COVID-19
  • РИА Новости

«Сейчас на регистрации находятся в общей сложности три отечественные вакцины и две зарубежные — пять вакцин, одна зарегистрирована — института Гамалеи», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление глава Минздрава сделал на заседании координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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