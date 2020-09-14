Мурашко рассказал о находящихся на регистрации вакцинах от COVID-19

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий момент находятся на регистрации в России.

«Сейчас на регистрации находятся в общей сложности три отечественные вакцины и две зарубежные — пять вакцин, одна зарегистрирована — института Гамалеи», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление глава Минздрава сделал на заседании координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.