Мурашко рассказал о находящихся на регистрации вакцинах от COVID-19
- РИА Новости
«Сейчас на регистрации находятся в общей сложности три отечественные вакцины и две зарубежные — пять вакцин, одна зарегистрирована — института Гамалеи», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление глава Минздрава сделал на заседании координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.