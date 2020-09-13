Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная», — цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом министр отметил, что «по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков и повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов».

Он добавил, что необходимо продолжать следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.

Ранее Мурашко рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить