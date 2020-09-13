Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
- АГН «Москва»
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«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная», — цитирует РИА Новости Мурашко.
При этом министр отметил, что «по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков и повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов».
Он добавил, что необходимо продолжать следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
Ранее Мурашко рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.