Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная», — цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом министр отметил, что «по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков и повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов».

Он добавил, что необходимо продолжать следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.

Ранее Мурашко рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.