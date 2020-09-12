Мурашко рассказал о разработке второй российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас она завершает клинические исследования, потом пройдёт экспертизу... Пока всё идёт штатно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.