Мурашко рассказал о разработке второй российской вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Сейчас она завершает клинические исследования, потом пройдёт экспертизу... Пока всё идёт штатно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.