Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами для борьбы с COVID-19
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«Сегодня мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, изменённая регуляторная база позволила властям выводить в гражданский оборот очень быстро медицинские изделия и лекарственные препараты без каких-либо бюрократических проволочек.
Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.