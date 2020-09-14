Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами для борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране нет проблем с лекарствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, изменённая регуляторная база позволила властям выводить в гражданский оборот очень быстро медицинские изделия и лекарственные препараты без каких-либо бюрократических проволочек.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.