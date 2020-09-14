В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии выявили 15 455 заболевших, в настоящее время лечение проходят 2803 человека.
Выздоровели за последние 24 часа 47 жителей области, с начала пандемии — 12 186.
Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 63 случая инфицирования COVID-19 за сутки. С начала наблюдения выявлено 7546 случаев, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В госпиталях проходят лечение 1493 пациента. Выписаны 12 человек, всего выздоровели 6267.
Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы борьбы с COVID-19.