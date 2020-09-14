В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Челябинской области зафиксировали 73 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии выявили 15 455 заболевших, в настоящее время лечение проходят 2803 человека.

Выздоровели за последние 24 часа 47 жителей области, с начала пандемии — 12 186.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 63 случая инфицирования COVID-19 за сутки. С начала наблюдения выявлено 7546 случаев, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В госпиталях проходят лечение 1493 пациента. Выписаны 12 человек, всего выздоровели 6267.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы борьбы с COVID-19.