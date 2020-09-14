В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Челябинской области зафиксировали 73 новых случая COVID-19.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии выявили 15 455 заболевших, в настоящее время лечение проходят 2803 человека.

Выздоровели за последние 24 часа 47 жителей области, с начала пандемии — 12 186.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 63 случая инфицирования COVID-19 за сутки. С начала наблюдения выявлено 7546 случаев, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В госпиталях проходят лечение 1493 пациента. Выписаны 12 человек, всего выздоровели 6267.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы борьбы с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить