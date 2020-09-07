Вирусолог оценил перспективы борьбы с COVID-19

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Профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы борьбы с COVID-19.
Вирусолог оценил перспективы борьбы с COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что свой вклад внесут развитие отечественной медицины и природная изменчивость вируса.

«И эпидемия через год-два станет мягкой и лёгкой. Но в окончательной победе над вирусом даже вакцинация вряд ли поможет. Скорее всего, вирус останется с нами надолго, только станет уже неопасным», — сказал Альтштейн.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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