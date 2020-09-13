В Краснодаре заявили об отсутствии угрозы обрушения дома после пожара
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- РИА Новости
«Угрозы разрушения дома нет. Определена подрядная организация, которая будет заниматься восстановлением», — цитирует его ТАСС.
В результате пожара были повреждены 64 квартиры. Более 50 семей остались без квартир.
Прокуратура назвала короткое замыкание в качестве предварительной причины пожара в доме в Краснодаре.
Пожар произошёл в ночь на 13 сентября. Из дома эвакуировали около 300 жителей, никто не пострадал.