В Краснодаре заявили об отсутствии угрозы обрушения дома после пожара

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Угрозы обрушения многоэтажного жилом дома в Краснодаре после произошедшего на мансардном этаже пожара нет, сообщил первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Ярослав Городецкий.
В Краснодаре заявили об отсутствии угрозы обрушения дома после пожара
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Угрозы разрушения дома нет. Определена подрядная организация, которая будет заниматься восстановлением», — цитирует его ТАСС.

В результате пожара были повреждены 64 квартиры. Более 50 семей остались без квартир.

Прокуратура назвала короткое замыкание в качестве предварительной причины пожара в доме в Краснодаре.

Пожар произошёл в ночь на 13 сентября. Из дома эвакуировали около 300 жителей, никто не пострадал.

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