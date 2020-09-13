В Краснодаре заявили об отсутствии угрозы обрушения дома после пожара

Угрозы обрушения многоэтажного жилом дома в Краснодаре после произошедшего на мансардном этаже пожара нет, сообщил первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Ярослав Городецкий.

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РИА Новости