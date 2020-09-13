Пожар в жилом доме в Краснодаре потушен

Пожар на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Краснодаре полностью потушен, сообщили в региональном главке МЧС России.

«В 07:43 мск — полная ликвидация», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, пояснили в МЧС.

Очаг возгорания был расположен на седьмом этаже, но при этом огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.

В ночь на 13 сентября возникло возгорание в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Никто не пострадал.

Позднее пожар был локализован на площади 4,4 тыс. кв. м.

В результате пожара было повреждено почти 90 квартир.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей, они будут размещены в пункте временного пребывания.

Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.