Пожар в жилом доме в Краснодаре потушен
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«В 07:43 мск — полная ликвидация», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, пояснили в МЧС.
Очаг возгорания был расположен на седьмом этаже, но при этом огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.
В ночь на 13 сентября возникло возгорание в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Никто не пострадал.
Позднее пожар был локализован на площади 4,4 тыс. кв. м.
В результате пожара было повреждено почти 90 квартир.
Из дома были эвакуированы около 300 жителей, они будут размещены в пункте временного пребывания.
Newinform также сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.