Житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме

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Житель Башкирии спас двух детей во время пожара в частном доме, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 5 августа в селе Ильтебаново.

14-летний мальчик и его девятилетняя сестра находились дома, когда загорелась пристройка к жилому зданию. Дети позвонили матери, которая находилась неподалёку, но та не смогла им помочь, поскольку входную дверь охватило пламя.

Мимо проезжал местный житель. Он выбежал из автомобиля, выбил окно и помог детям выбраться.

В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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