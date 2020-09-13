МЧС уточнило число пострадавших при пожаре в Краснодаре квартир

По уточнённым данным, в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре повреждены 64 квартиры. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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«По уточнённой информации, в результате пожара пострадало 64 квартиры», — заявили в ведомстве. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС. Ранее мэр Краснодара заявил, что в результате пожара полностью выгорели 54 квартиры. В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал. Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.