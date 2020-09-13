МЧС уточнило число пострадавших при пожаре в Краснодаре квартир

Короткая ссылка
По уточнённым данным, в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре повреждены 64 квартиры. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
МЧС уточнило число пострадавших при пожаре в Краснодаре квартир
  • © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«По уточнённой информации, в результате пожара пострадало 64 квартиры», — заявили в ведомстве.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС.

Ранее мэр Краснодара заявил, что в результате пожара полностью выгорели 54 квартиры.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить