Более 50 семей остались без квартир из-за пожара в Краснодаре
- © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По его словам, предварительной причиной пожара считается неисправность проводки.
«В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры», — цитирует его Интерфакс.
Он добавил, что жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ». Мэр добавил, что в случае необходимости будет выделена ещё одна гостиница.
В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.
Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.