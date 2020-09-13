Более 50 семей остались без квартир из-за пожара в Краснодаре

В результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре полностью выгорели 54 квартиры. Об этом написал в своём Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

По его словам, предварительной причиной пожара считается неисправность проводки.

«В доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ». Мэр добавил, что в случае необходимости будет выделена ещё одна гостиница.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.