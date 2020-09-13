Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Краснодаре

Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины пожара на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Краснодаре, сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно, короткое замыкание», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

По факту пожара организована проверка.

В прокуратуре уточнили, что в доме находятся 384 квартиры и 164 коммерческих помещения.

На место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор прикубанского округа.

В ночь на 13 сентября возникло возгорание в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Никто не пострадал.

В результате пожара было повреждено почти 90 квартир. Из дома эвакуированы около 300 жителей.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.