Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Краснодаре

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Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины пожара на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Краснодаре, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Краснодаре
  • © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Предварительно, короткое замыкание», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

По факту пожара организована проверка.

В прокуратуре уточнили, что в доме находятся 384 квартиры и 164 коммерческих помещения.

На место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор прикубанского округа.

В ночь на 13 сентября возникло возгорание в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Никто не пострадал.

В результате пожара было повреждено почти 90 квартир. Из дома эвакуированы около 300 жителей.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

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