Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Краснодаре
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«Предварительно, короткое замыкание», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.
По факту пожара организована проверка.
В прокуратуре уточнили, что в доме находятся 384 квартиры и 164 коммерческих помещения.
На место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор прикубанского округа.
В ночь на 13 сентября возникло возгорание в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Никто не пострадал.
В результате пожара было повреждено почти 90 квартир. Из дома эвакуированы около 300 жителей.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован.