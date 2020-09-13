В Роспотребнадзоре оценили сроки работы школ в особых условиях

Школы в России продолжат работать в особых условиях до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, сообщила «Российской газете» начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется», — отметила она.

Шевкун добавила, что, несмотря на то что в санитарно-эпидемиологических нормах Роспотребнадзора особый режим предписан школам до конца 2020 года, это не значит, что с нового года все правила будут отменены.

«СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года всё закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать», — сказала она.

В то же время главный эксперт управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина подчеркнула, что в регионах страны наблюдается разная ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами.

«Когда ситуация стабилизируется или когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно», — говорит она.

Ранее РИА Новости Крым передавало, что в трёх школьных классах в Симферополе введён карантин в связи с коронавирусной инфекцией.