Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса

Ряд классов в региональных школах, в том числе в Забайкальском крае и Свердловской области, перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса, сообщил первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.

В ходе эфира на радиостанции «Комсомольская правда» Глушко спросили о случаях перехода школ на удалённое обучение.

«Они есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение», — ответил он.

По словам замминистра, есть также случаи, когда на дистанционное обучение переходят только отдельные классы в школах.

При этом он уточнил, что переход на удалённый формат обучения во всех случаях связан с выявлением в школах заболевших коронавирусом.

«Выявлены конкретные случаи… И кстати, это обнаружение происходит ровно потому, что мы выстраиваем работу на входе в здание, в том числе в этом помогает Министерство здравоохранения России», — подчеркнул Глушко.

Он отметил, что в российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции.