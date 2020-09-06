Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса
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- РИА Новости
В ходе эфира на радиостанции «Комсомольская правда» Глушко спросили о случаях перехода школ на удалённое обучение.
«Они есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение», — ответил он.
По словам замминистра, есть также случаи, когда на дистанционное обучение переходят только отдельные классы в школах.
При этом он уточнил, что переход на удалённый формат обучения во всех случаях связан с выявлением в школах заболевших коронавирусом.
«Выявлены конкретные случаи… И кстати, это обнаружение происходит ровно потому, что мы выстраиваем работу на входе в здание, в том числе в этом помогает Министерство здравоохранения России», — подчеркнул Глушко.
Он отметил, что в российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции.